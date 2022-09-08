В ходе спецоперации на Украине погиб майор из Пермского края

Дмитрий Копанцев/ Фото: Кудымкарский муниципальный округ Пермского края

Во время специальной военной операции на Украине погиб уроженец Кудымкарского муниципального округа Дмитрий Копанцев. Прискорбную весть сообщили на официальной странице районной администрации в ВК.

«В ходе проведения спецоперации на территории Украины при исполнении служебных обязанностей погиб наш земляк майор Дмитрий Копанцев, 5 июня 1987 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия. Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате», - сказано в сообщении.

Прощание с Дмитрием Копанцевым состоится 9 сентября в 10.30 в Верх-Юсьвинском сельском доме культуры. Траурный митинг начнется в 12 часов.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.

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