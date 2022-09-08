В Перми сдвинули сроки реконструкции Театра-Театра на два года

Фото: архив "КП".

Изначально реконструкцию Театра-Театра планировалось провести с мая по декабрь нынешнего года. Но работы так и не начались.

Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на худрука театра Бориса Мильграма, «винить в этом некого, потому что подрядчики до сих пор не вышли из экспертизы, в которую вошли в конце ноября». За это время цены неоднократно менялись, что сказалось на бюджете – он значительно вырос. Есть еще один ключевой момент в переносе реконструкции на 24-й год: 300-летие Перми. По сообщению из краевого министерства культуры, оставлять город в юбилейный год без одной из важнейших событийных площадок нельзя.

Тем временем в театре намерены максимально эффективно воспользоваться этой отсрочкой: заранее закупить все необходимые материалы и оборудование, чтобы не затягивать с ремонтом в 2024-м.

Отметим, что текущая реконструкция Театра-Театра – обновление малой сцены и фасада – близится к завершению. По планам это должно произойти в октябре. Уже смонтирован мобильный зрительский амфитеатр – блитчер – для «Сцены-Молот».

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