В Пермском крае председатель обокрал собственное предприятие на 2 миллиона

Фото: архив "КП".

Начало этой истории берет в июле 2017 года. Житель Ильинского района руководил сельхозпредприятием, обладая 100% доли в уставном капитале. И вдруг решил его продать. В день сделки он перевел с расчетного счета организации на свой личный 2 миллиона рублей. В документации отчитался как будто купил сено и сенаж.

В октябре 2018 года новый собственник ООО в ходе анализа финансово-хозяйственных документов обнаружил подозрительную статью расходов. Не найдя подтверждений, он обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, Ильинский районный суд признал виновным 61-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». И приговорил его к двум годам лишения свободы условно, а также оштрафовал на сумму 100 тысяч рублей.

Бывший председатель в свою очередь в содеянном раскаялся и в полном объеме возместил причиненный материальный ущерб.

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