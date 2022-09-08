Пермский проводник умер из-за царапины

Фото: архив "КП"

Мужчина работал проводником в АО «ФПК» структурное подразделение Уральского филиала ЛВЧ в Перми. В поездке во время исполнения служебных обязанностей он поранил кисти рук. Спустя немного времени ему резко стало плохо, развился сепсис. Через трое суток мужчина умер.

Как сообщает Департамент охраны труда и экологии Аппарата ФНПР, роковой ошибкой погибшего было не сообщить о своей ране вышестоящему руководству, как это предписывает Приказ Минтруда № 632н об учете микроповреждений (микротравм) работников. Вследствие чего не была оказана вовремя квалифицированная помощь - видимо, мужчина не придал значение столь незначительной царапине.

Тем не менее, после обращения матери погибшего в ФНПР Пермским краевым союзом организаций профсоюз «Пермский КРАЙСОВПРОФ» было инициировано дополнительное расследование несчастного случая, на основании которого с учетом заключения судебно-медицинского эксперта несчастный случай был квалифицирован как связанный с производством.

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