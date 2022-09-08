Житель Перми пытался откупиться от сотрудников ДПС

Фото: архив "КП".

8 апреля 35-летний житель Пермского района, надеясь на русский авось, ехал под хмельком по своим личным делам. И тут совсем некстати на его пути возникли сотрудники ДПС, которые решили проверить у владельца авто документы. И, как оказалось, не зря. Как выяснилось позднее, водительских прав мужчина был лишен. Дабы урегулировать сей вопрос, отягченный еще и употреблением алкоголя перед поездкой за рулем, он предложил стражам порядка деньги в размере 15 тысяч рублей.

Дэпээсники от взятки отказались, продолжая составлять протокол на нарушителя. Но мужчина был настойчив в своем намерении «разрулить все по-хорошему» - положил купюры на сиденье служебного автомобиля. А зря! Сей факт сотрудники ГИБДД зафиксировали и передали в следственные органы. Как сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю, суд признал 35-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, а именно дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных бездействий, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Ему предстоит выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.