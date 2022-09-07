Семь пермских министров могут возглавить регионы

Фото: REUTERS

Семь членов правительства Пермского края вошли в список чиновников, включенных в кадровый резерв высшего уровня.

Вице-премьер Андрей Алякринский, министры ЖКХ Артем Балахнин, экономического развития и инвестиций Эдуард Соснин, агропромышленного комплекса Павел Носков, социального развития Павел Фокин, физкультуры и спорта Татьяна Чеснокова, информационного развития и связи Петр Шиловских значатся в разделе «Высший уровень резерва», сообщает официальный портал госслужбы. В перспективе именно они могут быть назначены губернаторами или руководителями высокого ранга.

Кроме того, три пермских чиновника - первый замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов, замминистра строительства Дмитрий Соловов и глава пермского УФАС Александр Плаксин - значатся в разделе «Базовый уровень». Еще пятеро – в разделе резерва «Перспективный уровень».

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