В здании клуба МВД на Сибирской появится ЗАГС

Фото: wikipedia.org

В Перми по улице Сибирской, 20 в здании клуба МВД появится ЗАГС. Об этом во время утреннего прямого эфира 59.ru рассказал мэр города Алексей Дёмкин.

Напомним, здание бывшего Благородного собрания является памятником архитектуры. Ему почти 200 лет. Стройка известного дома на Сибирской началась в далеком 1837 году.

Как пояснил мэр, ему известно, что в планах краевых властей – открыть в этом здании ЗАГС Ленинского района Перми. Сейчас здание активно реставрируют.

«Согласен, это прекрасное место для ЗАГСа. Особенно после реконструкции», - подчеркнул Дёмкин.

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