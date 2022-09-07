Курорт «Губаха» отменил сезонный безлимит на подъемники

Фото: Всесезонный курорт "Губаха"

Всесезонный курорт Губаха отменил безлимитные ски-пассы на подъемники. Теперь они действует всего на 300 подъемов, сообщается в соцсетях курорта.

Ситуация возмутила лыжников и сноубордистов, ведь не за горами зима. Многие из них не понимают, как сезонный абонемент может быть с ограниченным числом подъемов. Он, судя по соцсетям, теперь стоит 31 тыс. руб (классический) и 72 тыс. руб. (VIP) и включает в себя максимум 300 подъемов.

«Сезонник с ограниченным количеством подъемов сезонником не является», - комментирует посетитель группы Губахи «ВКонтакте».

«Я за три дня сезонник выкатаю», - делится еще одна посетительница.

Прокомментировали ситуацию и в администрации курорта, мотивировав решение тем, что курорт стремится к развитию и ежегодно обновляет основные фонды, развивает услуги. Все это невозможно без организации финансирования, источник которого — оплата услуг.

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