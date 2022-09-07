Синоптики предсказали, что пик похолодания в Прикамье наступит в субботу

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Пермском крае пик затяжного похолодания прогнозируется на субботу. Таким прогнозом поделились в ГИС-центре ПГНИУ.
«Шестого сентября по всей северной половине края из-за сплошной облачности дневная температура воздуха уже не достигла отметки +10 градусов. Однако по югу было еще до +13 градусов», - рассказали синоптики.
Вполне возможно, что уже завтра этот порог будет пройден и в краевом центре, отметили в ГИС-центре. Пик похолодания прогнозируется на субботу - 10 сентября.
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