Синоптики предсказали, что пик похолодания в Прикамье наступит в субботу

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Пермском крае пик затяжного похолодания прогнозируется на субботу. Таким прогнозом поделились в ГИС-центре ПГНИУ.

«Шестого сентября по всей северной половине края из-за сплошной облачности дневная температура воздуха уже не достигла отметки +10 градусов. Однако по югу было еще до +13 градусов», - рассказали синоптики.

Вполне возможно, что уже завтра этот порог будет пройден и в краевом центре, отметили в ГИС-центре. Пик похолодания прогнозируется на субботу - 10 сентября.

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