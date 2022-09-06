В Перми завершается реконструкция причалов и ремонт набережной Камы у Речного вокзала

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Работы по реконструкции причалов и ремонту набережной Камы завершатся к новому году. Капитальный ремонт ведется на всем протяжении объекта. А это порядка 500 метров. Привокзальную площадь полностью реконструируют. В скором времени туда вернется всеми любимый арт-объект «Счастье не за горами». Из нового: появятся амфитеатры – места отдыха посетителей набережной. Их начнут монтировать совсем скоро.

Причалы № 2 и № 4 порадуют пермяков и гостей города новеньким асфальтом. Сейчас подрядчик ООО «ТехДорГрупп» штукатурит и красит стены, устанавливает ограждение. После покраски причалов начнется монтаж перильных ограждений на эстакадной части.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Коммуникации тоже готовы: уложено порядка 6,8 тыс. кв. метров гранитного покрытия из 8 тыс. Возведены оба здания контрольно-пропускных пунктов транспортной безопасности, через которые будут проходить на посадку пассажиры теплоходов.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

До конца сентября в них закончат внутренние работы - установка витражей, отделка стен, укладка керамогранита. После этого займутся монтажом системы безопасности. А сейчас о главном: сроки окончания работ – конец декабря 2022 года.

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