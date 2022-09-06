Из-за импортной техники строительство инфекционки в Перми подорожало на 1,1 млрд рублей

Новый больничный комплекс рассчитан на 232 койки.

Корректировка сметы связана с внесением изменений в проект строительства лечебного корпуса (второй этап больницы). Он оптимизирован с точки зрения медоборудования, в том числе из-за замены импортной техники. Также внесены изменения в проектно-сметную документацию в части некоторых конструктивных решений, переустройства сетей электроснабжения. На проект второго этапа после корректировки в конце августа получено положительное заключение госэкспертизы, сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.

Напомним, летом в Адресную инвестиционную программу Пермского края были внесены корректировки, после которых стоимость возведения инфекционной больницы достигла 4,3 млрд рублей. Тогда в Минстрое объясняли, что это связано с добавлением в смету миллиарда рублей, выделенного из федеральной казны, также по результатам прохождения госэкспертизы проекта второго этапа объекта стоимость увеличилась.

В конце августа в своем паблике в ВК Минстрой Прикамья сообщил, что устройство свайного поля лечебного корпуса инфекционной больницы завершилось. Ведется монтаж каркаса и обустройство перекрытий 1 и 2 этажей. На вспомогательном корпусе рабочие продолжают фасадные и кровельные работы, а внутри здания – штукатурку стен и устройство инженерных систем (электрика, вентиляция, отопление), завершают стяжку полов на всех этажах. Параллельно ведется устройство наружной теплотрассы.

Напомним, новая краевая инфекционная больница строится в Индустриальном районе Перми по ул. Космонавта Леонова, 84. Больница рассчитана на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение – на 80 посещений в смену. Она будет состоять из комплекса зданий, на территории создадут собственную инфраструктуру, обеспечивающую автономное существование. Объект планируется сдать в 2023 году.

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