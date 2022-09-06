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Общество6 сентября 2022 9:32

Из-за импортной техники строительство инфекционки в Перми подорожало на 1,1 млрд рублей

Общая стоимость объекта здравоохранения составила 5,4 млрд рублей
Екатерина Яганова
Новый больничный комплекс рассчитан на 232 койки.

Новый больничный комплекс рассчитан на 232 койки.

Корректировка сметы связана с внесением изменений в проект строительства лечебного корпуса (второй этап больницы). Он оптимизирован с точки зрения медоборудования, в том числе из-за замены импортной техники. Также внесены изменения в проектно-сметную документацию в части некоторых конструктивных решений, переустройства сетей электроснабжения. На проект второго этапа после корректировки в конце августа получено положительное заключение госэкспертизы, сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.

Напомним, летом в Адресную инвестиционную программу Пермского края были внесены корректировки, после которых стоимость возведения инфекционной больницы достигла 4,3 млрд рублей. Тогда в Минстрое объясняли, что это связано с добавлением в смету миллиарда рублей, выделенного из федеральной казны, также по результатам прохождения госэкспертизы проекта второго этапа объекта стоимость увеличилась.

В конце августа в своем паблике в ВК Минстрой Прикамья сообщил, что устройство свайного поля лечебного корпуса инфекционной больницы завершилось. Ведется монтаж каркаса и обустройство перекрытий 1 и 2 этажей. На вспомогательном корпусе рабочие продолжают фасадные и кровельные работы, а внутри здания – штукатурку стен и устройство инженерных систем (электрика, вентиляция, отопление), завершают стяжку полов на всех этажах. Параллельно ведется устройство наружной теплотрассы.

Напомним, новая краевая инфекционная больница строится в Индустриальном районе Перми по ул. Космонавта Леонова, 84. Больница рассчитана на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение – на 80 посещений в смену. Она будет состоять из комплекса зданий, на территории создадут собственную инфраструктуру, обеспечивающую автономное существование. Объект планируется сдать в 2023 году.

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