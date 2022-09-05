Режиссер Антон Богданов встретился в Перми с бывшим главным тренером футбольной сборной России

Фото: страница Антона Богданова

В выходные в Перми прошел международный марафон - 2022. Пробежать марафонскую, а также полумарафонскую и другие дистанции на него приехали более 10 тысяч спортсменов из 350 городов России и Беларуси.

Новшеством этого года стало участие в марафонской эстафете лыжников-олимпийцев.

- Это здорово, я получила такой заряд бодрости! – призналась Вероника Степанова, самая молодая в мире олимпийская чемпионка, которая завоевала с командой золотую медаль в лыжной эстафете на последней зимней олимпиаде. – Пермь мне поможет готовиться к лыжным стартам!

Кроме олимпийских чемпионов в Пермь приехал и бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин. Фотографию с ним и олимпийцами на своей странице в соцсети опубликовал Антон Богданов, тот самый Антоха из сериала «Реальные пацаны», а также режиссер фильма «Иван Семенов - школьный переполох» (0+).

- Бывает и так! - написал под снимком Антон Богданов. - Прилетаешь в Пермь на денек, по делам, а на центральной улице сперва встречаешь Юрия Павловича Семина, а навстречу тихонечко идут олимпийские чемпионы Александр Легков и Дмитрий Спицов. Удивительный город.