Суд в Прикамье отправил в колонию похитителя икон

Фото: Архив "КП"

В Прикамье Суксунский районный суд приговорил 31-летнего парня к двум годам колонии. Подробности сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, в марте этого года он решил ограбить дом. Убедившись, что хозяева частного дома отсутствуют, он незаконно проник в жилище, повредив оконную раму надворных построек и запорное устройство на входных дверях.

Добычей вора стали иконы «Святой князь Александр Невский и преподобный Иосиф», «Неопалимая Купина Пресвятой Богородицы и «Въезд Иисуса Христа в Иерусалим» общей стоимостью 128 тыс. руб. Он попытался скрыться с места преступления, однако тут вовремя подоспел владелец дома, который его и задержал.

«Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - заключили в пресс-службе краевого МВД.

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