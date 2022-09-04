В Прикамье 14-летний подросток поехал на мотоцикле по обочине встречки и погиб

Скриншот видео.

В паблике ВК «Подслушано Соликамск !» опубликовали видео, на кадрах запечатлены последствия смертельного ДТП: на асфальте в окружении детей и взрослых лежит бездыханное тело подростка.

- ДТП произошло 4 сентября около 13.50 в Соликамске, - сообщили подробности в ГУ МВД по Пермскому краю. - По улице мира 14-летний подросток ехал по обочине встречной полосы. В районе дома №59 мотоциклист столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», которым управлял 28-летний водитель. В результате ДТП подросток погиб.

В полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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