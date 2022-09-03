В Перми на время марафона перекроют центральные улицы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на время юбилейного Пермского международного марафона перекроют центральные улицы города. Еще раз напоминаем, где из-за мероприятия нельзя будет проехать на автомобиле.

С 22:00 3 сентября и до 20:00 4 сентября закроют для проезда участок Ленина от Борчанинова до Крисанова.

В день основных стартов, 4 сентября, с 05:00 до 17:00 закроют движение любого транспорта по улицам: Ленина, Окулова, Монастырской, Петропавловской, Пермской, Екатерининской, Луначарского, Пушкина, Краснова, Борчанинова, Попова, Осинской, Куйбышева, Комсомольскому пр., Газеты Звезда, Сибирской, 25 Октября, Максима Горького и Николая Островского.

Для подготовки к Пермскому марафону и обеспечения безопасности будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств 3 сентября на ул. Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Крисанова, а также с 22:00 2 сентября до 20:00 4 сентября на ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.

С 05:00 3 сентября до 20:00 4 сентября нельзя будет парковаться и осуществлять остановки по целому ряду центральных улиц.

Для жителей, проживающих и работающих в зоне перекрытия движения, будет предоставлен доступ в здания.