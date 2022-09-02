В Прикамье ковидом заразились еще 1 402 человека

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 2 сентября – плюс 1 402 заражения ковидом. 71 пациент госпитализирован, всего среди новых заболевших 363 человека старше 60 лет.

Заболевшие выявлены в 35 территориях региона. Общее число подтвержденных заражений в крае с начала пандемии - 392 632.

От последствий ковида с начала пандемии в Перикамье скончались 8 873 человека. Двое умерли за минувшие сутки.

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