Пермяков приглашают отметить день рождения в вагоне электрички

Фото: permkrai.ru

Пермская пригородная компания приглашает всех желающих отметить день рождения в вагоне «Ласточки». Об этом ППК сообщила в своих соцсетях.

«Наверное, мало пермяков задували свечи в «Ласточке», но мы решили это исправить. С третьего сентября принимаем гостей для празднования дня рождения», - написано в сообщении.

Как отмечают в ППК, для празднующей компании выделят отдельный вагон. А мимо будут проноситься леса, поля и городские пейзажи пермского кольца. Маршрут продлится чуть меньше полутора часов.

Цена билета на человека по одному кольцевому маршруту - 32 руб. (При группе от 10 человек). Оплачивается только проезд. Фуршет, звук, украшение и аниматоры – со стороны заказчика.

Правда, в ППК предупреждают, что вечеринку придется провести без спиртных напитков. Также нельзя будет проводить химические и серебряные шоу, использовать хлопушки, серпантин, конфетти. А горячие напитки нужно будет пить только в стаканах-непроливайках.

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