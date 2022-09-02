В Абхазии погиб 37-летний пермяк

Фото: Пресс-служба МЧС Абхазии

Печальная новость пришла из Абхазии – в Гаграх утонул наш земляк из Перми. Новостью делится пресс-служба республиканского МЧС.

Происшествие случилось 31 августа в акватории города Гагры в районе Коллонады. Погибшему было 37 лет.

Сигнал о трагическом происшествии поступил в МЧС Абхазии в 17 часов 35 минут. Тело погибшего доставлено в морг Гагрского ЦРБ. Причины трагедии устанавливаются.

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