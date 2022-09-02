Запрет на полеты из Перми в Краснодар и Ростов-на-Дону снова продлили

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Запрет на полеты из Перми в Краснодар и Ростов-на-Дону в очередной раз продлили. Теперь до 10 сентября.
Напомним, временное ограничение полетов в 11 городов РФ действует с 24 февраля. Под запрет, помимо Краснодара и Ростова-на-Дону, попали еще воздушные порты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.
Продолжают работу аэропорты Сочи, Волгограда, городов Северного Кавказа.
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