Запрет на полеты из Перми в Краснодар и Ростов-на-Дону снова продлили

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запрет на полеты из Перми в Краснодар и Ростов-на-Дону в очередной раз продлили. Теперь до 10 сентября.

Напомним, временное ограничение полетов в 11 городов РФ действует с 24 февраля. Под запрет, помимо Краснодара и Ростова-на-Дону, попали еще воздушные порты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.

Продолжают работу аэропорты Сочи, Волгограда, городов Северного Кавказа.

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