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Общество1 сентября 2022 13:41

Пара из Прикамья нарубила лес на 18 миллионов

История произошла позапрошлой осенью
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: kp.ru

Фото: kp.ru

Двух жителей Лысьвы осудили за незаконную рубку леса в особо крупном размере. Подробностями делятся в краевой прокуратуре.

История произошла осенью 2020 года. Тогда ранее судимый мужчина и ее несудимая супруга, выступившая организатором, с помощью бензопил незаконно вырубили аж 890 деревьев. Среди них были как хвойные, так и лиственные породы. Сумма ущерба природе превысила 18 млн рублей.

Вину свою подсудимые не признали. Восстановлению лесного фонда также никак не помогали.

В итоге суд признал пару виновными. Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы (наказание отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста), а исполнителя – к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, с виновных в пользу краевого Минприроды взыскан причиненный ущерб.