В Перми парень поругался с охранником стоянки и поджег автомобиль

Фото: Скриншот с записи видеокамеры наблюдения.

Пермяк решил отомстить охраннику стоянки и поджег автомобиль. Подробностями делится пресс-служба пермского УМВД.

История произошла 15 августа. 32-летний пермяк, находясь на стоянке по улице Левченко, повздорил с охранником. В качестве мести он облил горючей смесью и поджег ГАЗель местного жителя, после чего скрылся.

Момент поджога попал на видео. В результате пожара частично обгорел тент транспортного средства.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Как оказалось, это был гражданин без определенного места жительства. Ранее парня уже судили за кражу и поджог имущества.

Теперь главного фигуранта дела заключили под стражу. Стражи порядка устанавливают причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.

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