Фото: ФССП России.

При проверке находящейся на складе Пермского военного института войск национальной гвардии РФ партии консервированного тушеного мяса выяснилось, что срок годности тушенки истек и на не пригодна к употреблению в пищу.

Консервированное мясо поставила в Пермь компания «ФУД СЕРВИС» из Красноярска, оно хранилось на складе учебного заведения. После проверки поставленной партии тушенки оказалось, что у нее истек срок годности: у части консервированного мяса он составлял 20 марта 2018 года, а у другой – 4 декабря 2017 года. После проведения экспертизы удалось выяснить, что продукты питания не соответствуют ГОСТУ и не пригодны для употребления в пищу.

Поставщику просроченной тушенки предложили ее заменить, однако он этого не сделал, а лишь попросил не утилизировать поставленную партию продуктов.

Как рассказали в краевой службе судебных приставов, некачественный товар продолжал храниться в помещениях учебного заведения. Этот факт стал основанием для обращения в суд с требованием осуществить вывоз товара. Суд его поддержал.

Во исполнение решения суда, представитель компании-поставщика вывез со склада Военного института в Перми всю продукцию с просроченным сроком годности. Никто из студентов не успел отравиться.

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