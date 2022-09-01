Новые случаи заражения ковидом.

В Пермском крае количество новых заболевания ковидом на утро 1 сентября составило достигло 1396 случаев – это самый высокий показатель за несколько предыдущих месяцев 2022 года. За прошедшие сутки от осложнений скончались 2 человека, были госпитализированы 73 заболевших

Всего с начала распространения коронавирусной инфекцией в Пермском крае зафиксировали 391 320 случаев заболевания, смертельных исходов – 8 871. Число заражений на 100 000 жителей региона составляет 14 914,7 случаев.

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