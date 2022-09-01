Фото: МЧС Пермского края.

Сообщение о пожаре в многоэтажном доме на ул. Ленина, 36/1 в Чайковском поступило около семи утра 1 сентября. К месту возгорания прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 49 человек и 18 единиц специальной техники.

По прибытии оперативных служб МЧС Пермского края выяснилось, что очаг возгорания находится в одном из кабинетов стоматполиклиники на площади в 1 квадратный метр.

На ликвидацию пожара потребовалось три минуты – его потушили в 07:04.

В результате пожара погибших и пострадавших нет, эвакуация из здания стоматологической поликлиники не проводилась.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причины возникновения пожара устанавливаются.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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