Фото: Минстрой Пермского края.

Как пояснили в Минстрое Пермского края, в Перми продолжается строительство краевой инфекционной больницы. Все этапы выполняются в рамках установленного графика работ.

Строители завершили устройство свайного поля лечебного корпуса инфекционной больницы, сейчас начался этап монтажа ее каркаса.

На вспомогательном корпусе рабочие продолжают фасадные и кровельные работы, а внутри здания – штукатурку стен и устройство инженерных систем (электрика, вентиляция, отопление), завершают стяжку полов на всех этажах. Параллельно ведется устройство наружной теплотрассы.

«Строители приступили к устройству перекрытий первого и второго этажей», - дополнили информацию в краевом минстрое.

Строительство новой краевой инфекционной больницы ведется в Индустриальном районе Перми на ул. Космонавта Леонова, 84. Она рассчитана на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение будет принимать до 80 пациентов в смену. Инфекционная больница включает комплекс зданий, территорию с собственной инфраструктурой для автономной работы медицинского учреждения.

Срок окончания строительства краевой инфекционной больницы - 2023 год.

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