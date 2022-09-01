Фото: НОВОГОР-Прикамье

Новый офис компании в Перми на ул. Ленина, 63 принял первых клиентов 31 августа. Теперь в центр единого обслуживания населения могут обращаться физические и юридические лица. До этого клиенты компании обращались в два разных офиса на улицах Революции и Чернышевского.

Новый офис позволит специалистам центра единого обслуживания принимать 300-400 человек в деньв, в месяц – от 6,5 до 8 тысяч клиентов. Одновременно прием в нем ведут девять специалистов. Планируемое время ожидания приема в среднем может составлять 10-15 минут.

«Основные вопросы, с которыми обращаются клиенты, - сверка расчетов, переоформление лицевых счетов, заявки, связанные с приборами учета (поверка, установка, замена), оплата услуг. Также при приеме у специалиста есть возможность сразу оплатить услуги водоснабжения и водоотведения безналичным способом. Для оплаты наличными средствами касса», - пояснили в компании «НОВОГОР-Прикамье».

В офисе на ул. Ленина, 63 также разместится колл-центра компании. По телефону 201-95-30 абоненты могут выбрать в интерактивном меню интересующую их тему или дождаться ответа оператора, который проконсультирует абонента или переведет на нужного специалиста.

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