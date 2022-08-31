Фото: МЧС Пермского края.

Ландшафтный пожар вблизи поселка Буртым Пермского района начался днем 30 августа 2022 года. Сообщение о загорании травы поступило в 13:25.

Для тушения масштабного ландшафтного пожара на площади в 4 гектара выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС по Пермскому краю в количестве 25 человек и девяти единиц специальной техники. На локализацию и ликвидацию пожара им потребовалось 25 минут, пожар был потушен в 14:40. Среди населения пострадавших и погибших не оказалось, угрозу строениям и жилым домам населенного пункта удалось предотвратить.

Всего на территории Пермского края за прошедшие сутки, 29 августа, произошло 19 техногенных пожаров. В их число вошли: 7 пожаров - Перми; 6 пожаров – в Пермском районе; по 1 пожару - в Краснокамском, Чердынском, Оханском, Кунгурском, Гайнском и Ординском округах.

В техногенных пожарах 30 августа погибших и травмированных не обнаружено.

Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Местами техногенных пожаров стали: частный жилой дом - в Оханском округе и Орджоникидзевском районе Перми; бани - в Пермском районе, Мотовилихинском районе Перми и Кунгурском округе; многоквартирный дом - в Чердынском округе; деревянный мост - в Гайнском округе; мусор - в Ординском округе, Пермском районе и Свердловском районе Перми; гараж - в Свердловском районе Перми; металлический контейнер - в Мотовилихинском районе Перми; кирпичное строение - в Пермском районе; дощаное строение - в Краснокамском округе и Пермском районе; трава - в Пермском районе.

За прошедшие сутки, 30 августа, зарегистрирован 1 новый очаг лесных пожаров в Пермском крае.

По информации МЧС Пермского края, с 31 августа по 1 сентября 2022 года в регионе прогнозируется высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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