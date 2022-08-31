В Прикамье выявили 1 277 новых заражений коронавирусом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае – плюс 1 277 новых заболевших ковидом. Это в два раза больше, чем было днем ранее. Тогда заболели «официально» 689 человек.

Среди зараженных – 350 в возрасте от 60 лет. За сутки от инфекции скончались три человека.

Всего заболевших выявили в 41 территории Прикамья. За 2,5 года пандемии в крае всего выявлено 389 834 случаев COVID-19.

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