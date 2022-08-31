В парке Горького в Перми выстроилась километровая очередь на «Колесо обозрения»

"Колесо обозрения" таких очередей еще не видело. Кадр видео: паблик "Мой город Пермь".

«Я таких очередей еще нигде не видела», «Стоят с маленькими детьми, кошмар», - такие комментарии появились в соцсети, глядя на видео из парка им Горького в Перми.

30 августа там действовала акция – аттракцион «Колесо обозрения» за 50 рублей. Вечером желающих прокатиться на нем оказалось невероятно много, очередь растянулась на сотни метров, люди приходили семьями, с маленьким детьми. Всем ли удалось воспользоваться выгодным предложением – неизвестно. Отметим, что в остальные дни билет на «Колесо» стоит от 180 до 400 рублей.

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