Пермяка отправили в колонию за пьяное вождение

. Фото: архив "КП"

Пермяка осудили за повторное пьяное вождение. Подробностями делится «Рифей-Пермь».

Приговор вынес Индустриальный районный суд. Ранее, в 2021 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение. После его приговорили к пяти месяцам в колонии-поселения.

Но спустя два месяца после освобождения мужчина вновь сел за руль автомобиля нетрезвым и попался на этом. Во второй раз приговор был более жестким. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

Помимо этого, виновный не сможет управлять транспортными средствами 4 с половиной года.

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