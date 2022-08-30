В сентябре в Перми начнут монтировать «умные» остановки

Так будут выглядеть "умные" остановочные павильоны. Фото: администрация Перми.

Глава Перми Алексей Дёмкин в своём Telegram-канале сообщил, что этой осенью в городе появится 28 «умных» остановочных пунктов общественного транспорта.

Павильоны оснастят табло, где можно будет отслеживать движение автобусов в режиме онлайн. В них будут Wi-Fi и usb-разъёмы для подзарядки смартфонов. Кроме того, на них появится встроенное видеонаблюдение и кнопки вызова спецслужб для повышения безопасности пассажиров.

Первые такие остановки уже в сентябре начнут монтировать на улице Ленина. Затем современные остановочные павильоны появятся на улице Сибирской и шоссе Космонавтов – их установят в рамках ремонта улиц, приуроченного к 300-летнему юбилею Перми.

– Нашу жизнь уже невозможно представить без современных технологий и гаджетов, - отметил Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале. - Считаю, что городская инфраструктура должна развиваться в соответствии с современными реалиями. Одним из элементов технологичного города являются «умные» остановки. Мы заключили контракт на установку 28 таких остановок в нашем городе. Надеюсь, жители города оценят новый формат остановок и будут бережно к ним относиться.

Всего в этом и следующем году в разных районах Перми предполагается установить 96 новых остановочных павильонов. Помимо «умных» остановок разработаны также другие типы павильонов, которые будут учитывать погодные условия, габариты посадочных площадок и загрузку остановочных пунктов.