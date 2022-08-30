В Прикамье выявили 689 новых заражений ковидом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 30 августа снова немного снизился суточный прирост заболевших коронавирусом. За сутки выявили 689 заболевших. Среди новых зараженных 210 жителей в возрасте 60 лет и старше, они входят в группу риска.

Новые заражения зафиксировали в 18 территориях края. Общее число положительных тестов в Прикамье с начала пандемии составляет 388 557.

Всего за почти 2,5 года в Пермском крае от последствий ковида скончались 8 866 человек. За сутки умерли три пациента с COVID-19.

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