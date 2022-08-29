Фото: Администрация Перми.

В Перми у нового корпуса гимназии №17 на ул. Ленина начали демонтаж строительного ограждения. Внутри него завершаются отделочные работы, подрядчик приступил к завозу оборудования для пищеблока. В течение сентября ожидается поставка мебели и оборудования для учебных классов.

В администрации Перми сообщили, что начало учебного процесс в новом здании планируется начать во второй четверти 2022-2023 учебного. После ввода в эксплуатацию корпус сможет принять более 500 учащихся гимназии №17.

Напомним, строительство нового корпуса гимназии началось в марте 2021 года.

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