В Перми осудили троих торговцев оружием

Фото: Архив "КП"

В Прикамье сотрудники УФСБ пресекли преступную деятельность трех торговцев оружием. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Дело завели в 2020 году, когда во время обыска у нелегальных оружейников изъяли два пистолета Макарова с признаками кустарной доработки и пистолет-пулемет «Кедр». А еще глушитель и оружейные магазины к этим типам оружия.

Помимо этого, оперативники обнаружили у них 241 патрон калибра 9мм и наркотики растительного происхождения в крупном размере.

В итоге суд признал их виновными, приговорив к различным срокам лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание колонии общего режима. В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru