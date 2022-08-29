В Прикамье на пожаре в деревенском доме погиб пенсионер

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае на смертельном пожаре погиб пожилой мужчина. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Сообщение о крупном пожаре в Бардымском муниципалитете поступило спасателям в 28 августа в 06:00. Горел дом, расположенный в деревне Старый Чад по улице Мира.

К месту пожара прибыли силы от МЧС России в количестве 12 человек личного состава и 4 единиц техники. На месте спасатели увидели горящий дом площадью 56 квадратов.

Потушить пожар удалось только спустя два с половиной часа после локализации – к девяти утра. К сожалению, на пожаре погиб пожилой мужчина.

Теперь МЧС предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru