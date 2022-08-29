Фото: Архив "КП"

В Пермском крае на наступившей неделе похолодает до +10 градусов. Прогнозом делится «Метеоролог и я».

Однако похолодание везде будет разным. Например, на севере края оно наступит уже через два дня. А вот на юге – через пять.

В понедельник на территории края все еще будет жара до +25…+30 градусов. Возможны кратковременные грозы.

Во вторник на севере температура упадет уже до +20…+25 градусов и пройдут дожди.

В среду в центральных районах региона похолодает до +18…+23 градусов, а по северу края до +13…+18 градусов.

В День знаний, 1 сентября в регионе будут небольшие и умеренные дожди, станет еще холоднее. На севере края днем будет +11…+16 градусов, на юге - +25 градусов.

В пятницу на юге и по центру региона ожидается не выше +15…+20 градусов, а по северу будет всего +10…+15 градусов.

В выходные, предварительно, похолодает еще сильнее.

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