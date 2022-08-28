В Перми на эспланаде выступит популярная группа «Моя Мишель»

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музыкальная группа из Благовещенска «Моя Мишель» выступит 3 сентября на эспланаде перед «Театром-Театром». Начало концерта в 20 часов. Как сообщили в краевом Министерстве по туризму и молодежной политике, «Моя Мишель» станет хэдлайнером краевого молодежного форума «Пермский период», который пройдет в ТРК «Эспланада iMALL». И участники форума получат самые удобные места в специальной фан-зоне перед сценой.

Группа «Моя Мишель» была создана в 2009 году Татьяной Ткачук, которая является и автором песен, и вокалистом. Наиболее известные ее хиты - «Пташка» и «Зима в сердце».