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Звезды28 августа 2022 14:10

В Перми на эспланаде выступит популярная группа «Моя Мишель»

Музыканты из Благовещенска завершат краевой молодежный форум
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музыкальная группа из Благовещенска «Моя Мишель» выступит 3 сентября на эспланаде перед «Театром-Театром». Начало концерта в 20 часов. Как сообщили в краевом Министерстве по туризму и молодежной политике, «Моя Мишель» станет хэдлайнером краевого молодежного форума «Пермский период», который пройдет в ТРК «Эспланада iMALL». И участники форума получат самые удобные места в специальной фан-зоне перед сценой.

Группа «Моя Мишель» была создана в 2009 году Татьяной Ткачук, которая является и автором песен, и вокалистом. Наиболее известные ее хиты - «Пташка» и «Зима в сердце».