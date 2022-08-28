Два человека погибли при столкновении с грузовиком в Пермском крае

Фото: Подслушано Очер

В субботу, 27 августа, на трассе М-7 «Волга», возле автозаправки произошло смертельное ДТП.

66-летний водитель ВАЗовской «пятнашки», выезжая с дороги Очер-Осиновка, на перекрестке не уступил двигавшемуся по главной дороге грузовику Renault Kerax. Легковушка врезалась в фуру. В результате столкновения водитель ВАЗ и его пассажирка скончались на месте.

- По факту аварии проводится проверка, уточняются обстоятельства трагедии, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе краевой полиции.