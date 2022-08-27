Коронавирус в Пермском крае.
Фото: архив "КП"
За прошедшие сутки в Пермском крае подтвердили 1097 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировано 89 человек, один скончался. Общее число подтвержденных случаев – 386 047, смертельных исходов от осложнений – 8 863.
Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, Перми за последние сутки зарегистрировали 778 случаев, что составляет 70,9% от числа заболевших.
По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает восьмое ранговое место среди субъектов РФ и третье место в ПФО.
В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние три месяца в 100 % случаев идентифицируется вариант «омикрон стелс».
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