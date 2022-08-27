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Происшествия27 августа 2022 9:52

На автотрассе Соликамск-Красновишерск в Пермском крае произошла жуткая авария

От столкновения с дорожным катком легковой автомобиль разлетелся по частям
Павел Шатров
Фото: ЧП ДТП Пермь

Фото: ЧП ДТП Пермь

Группа «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте» опубликовала видео своего подписчика с места жуткого ДТП на трассе Соликамск-Красновишерск, которое произошло 26 августа 2022 года около 17:00.

На страшных кадрах видно разбросанный по частям автомобиль Logan и лежащий в кювете дорожный каток. По словам очевидцев ДТП, в сторону Соликамска двигался тягач, который перевозил дорожный каток. По всей видимости, техника была плохо закреплена и каток продолжил движение самостоятельно и таким образом оказался на полосе предназначенной для встречного движения. В этот момент на встречу двигался Logan.

Как пишет пермский паблик, водителю легкового автомобиля не хватило пространства для торможения и произошло лобовое столкновение с катком. В итоге он и один из пассажиров Logan погибли на месте. Еще двое пассажиров с различными травмами госпитализированы, один из них несовершеннолетний.

Видео: ЧП ДТП Пермь / ВКонтакте

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