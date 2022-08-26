В Прикамье выявили 1 193 новых заражений ковидом

Фото: Архив "КП"

В Пермском крае – плюс 1 193 новых заражений коронавирусом. Новых заболевших выявили в 32 территориях региона. В больницы госпитализировано 70 новых пациентов.

Общее число подтвержденных заражений с начала пандемии в Прикамье достигло 384 950. 8 862 жителя Перми скончались от последствий инфекции.

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