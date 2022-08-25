Руководителей «Камской долины» осудят за вред дольщикам

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми осудят руководителей ГК «Камская долина» - Андрея Гладикова и Алевтину Роману. Подробностями делится Business Class.

Обвиняемые с ноября 2014 года по декабрь 2018 года фактически возглавляли компании ООО «Недвижимость», ЖСК «Синица», ООО «КД-Девелопмент» и ООО «Авиатор-3». И получали средства пайщиков и векселя ГК «Камская долина» для строительства многоквартирных домов в Перми.

Однако деньги дольщиков использовались не только для строительства домов. Они шли на финансирование деятельности компании и погашение кредитов перед банками.

Из-за недостатка финансов это привело к недофинансированию строительства домов и невозможности их достройки. Было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Пострадавшими признали 636 пермяков. А причиненный вред оценили в более 1,8 млрд руб. Теперь материалы уголовного дела направлены в Индустриальный районный суд Перми.

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