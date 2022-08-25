Пропавший в Прикамье 66-летний рыбак найден мертвым

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В Пермском крае завершились поиски пропавшего 66-летнего Александра С. К сожалению, он найден погибшим. Об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

«Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», - прокомментировали волонтеры.

Напомним, пожилой мужчина пропал 23 августа в деревне Горская. Утром этого дня в одном нижнем белье он ушел на рыбалку и с тех пор его никто не видел.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru