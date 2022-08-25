Пермские полицейские задержали подозреваемого в нападении на пенсионера

Фото: архив "КП"

Пожилой мужчина стал жертвой налетчика еще 12 августа. Прямо на улице неизвестный набросился на него с кулаками. Его целью была сумка пенсионера с личными вещами, которые пострадавший оценил в 31 000 рублей.

59-летний мужчина не растерялся - и сразу же обратился в дежурную часть отдела полиции Индустриального района г. Перми. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Угро УМВД по городу Перми установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, безработный местный житель 33 лет. Он пояснил, что похищенное продал, а вырученные деньги потратил на наркотики.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Любителю легких денег грозит лишение свободы до семи лет. До суда он будет находиться под стражей.