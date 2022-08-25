Появились фото заказчицы двойного убийства женщины и ребенка в Перми

Кадры со следственного эксперимента. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас в квартире, где жила пермячка Майя, подозреваемая в убийстве своей подруги и ее пятилетней дочери, проводятся следственные действия. На следственный эксперимент в квартиру на улице Ветлужской в Дзержинском районе привезли задержанную пермячку.

У дома сейчас работают корреспонденты «Комсомольской правды» в Перми, они передают последние новости о шокирующем преступлении, которое произошло в Перми на днях.

Кадры со следственного эксперимента. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, 45-летняя жительница Башкортостана приехала с дочерью в Пермь к подруге на пару дней в гости. 17 августа женщина с ребенком пропала. Накануне оперативники обнаружили их тела в лесном массиве под Краснокамском.

Кадры со следственного эксперимента.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».

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