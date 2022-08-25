Фото: Минсоц Пермского края.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил региональному минсоцу держать на особом контроле вопрос назначения мер поддержки в преддверии Дня знаний многодетным семьям с низкими доходами.

«Краевая выплата является важным подспорьем в приобретении школьной и спортивной одежды. Она должна быть выплачена своевременно, чтобы родители могли подготовиться к 1 сентября», - отметил глава региона Дмитрий Махонин.

Материальная помощь предоставляется школьникам из многодетных малоимущих семей, а также семьям, получающим меры соцподдержки, доход которых не более чем на 10% превысил величину прожиточного минимума. Выплаты начались еще 1 июля и закончатся 30 ноября. Такую меру поддержки можно получить один раз в год.

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