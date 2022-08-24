Отключение воды.
Фото: архив "КП"
Отключение произошло 24 августа в 09:20. Его причиной стал прорыв на канализационном коллекторе. Без воды остались жилые дома и социально значимые объекты города.
Аварийно-восстановительные работы проводил МУП «Водоканал-Оса». На социально-значимые объекты и к жилым домам был организован подвоз воды.
По сообщению МЧС Пермского края, в 20:15 ремонтные работы были завершены. Сейчас подача воды в Осу осуществляется в штатном режиме.
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