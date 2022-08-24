Отключение воды. Фото: архив "КП"

Отключение произошло 24 августа в 09:20. Его причиной стал прорыв на канализационном коллекторе. Без воды остались жилые дома и социально значимые объекты города.

Аварийно-восстановительные работы проводил МУП «Водоканал-Оса». На социально-значимые объекты и к жилым домам был организован подвоз воды.

По сообщению МЧС Пермского края, в 20:15 ремонтные работы были завершены. Сейчас подача воды в Осу осуществляется в штатном режиме.

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