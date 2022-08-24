Фото: ФК «Амкар Пермь» / ТГ-канал

Герой коми-пермяцких легенд и сказаний Шаман уже помог «Амкару» одержать крупную победу в прошлом туре чемпионата российской Второй лиги. Пермяки на своем поле разгромили «Торпедо-Миасс» со счетом 4:0.

В пермском клубе рассказывают, что колдунов коми-пермяки называют словом «тёдыщ», что в на русский означает «знающий», а привлечение под клубные знамена такого «специалиста» сможет помочь «Амкару» решить главную задачу сезона – выход в Первую лигу.

«В коми-пермяцкой культуре шаман не волшебник с рождения, а обычный человек - им может стать любой, даже во взрослом возрасте. Так каждый болельщик клуба может быть своего рода шаманом: проводить свои маленькие ритуалы — приходить на матч и заряжать кричалки, использовать атрибуты — шарф или барабаны, и влиять на победу команды», - пояснили в пресс-службе «Амкара».

Кстати, опыт с колдунами в российском футболе уже был. Многие из нас помнят такого известного сказочного персонажа как Старик Хоттабыч, который помогал забивать немыслимые голы и даже двигать ворота соперников.

Теперь в «Амкаре» из Перми будут два талисмана – Шаман и рысенок Макар. Они вместе будут помогать команде, причем, каждый по-своему.

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