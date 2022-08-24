В Прикамье мужчина в нижнем белье ушел на рыбалку и пропал

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В Пермском крае идут поиски 66-летнего Александра Слобожанинова, который пропал 23 августа. Мужчина, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой, ушел рано утром на рыбалку около 6 утра в деревне Горская. А домой не вернулся.

Основные приметы пропавшего: рост около 174 сантиметров, среднее телосложение и седые короткие волосы с залысинами, голубые глаза. На руке под мизинцем имеется небольшой нарост. Как отмечают поисковики, мужчина был одет только в нижнее белье.

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