В Прикамье мужчина в нижнем белье ушел на рыбалку и пропал

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой
В Пермском крае идут поиски 66-летнего Александра Слобожанинова, который пропал 23 августа. Мужчина, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой, ушел рано утром на рыбалку около 6 утра в деревне Горская. А домой не вернулся.
Основные приметы пропавшего: рост около 174 сантиметров, среднее телосложение и седые короткие волосы с залысинами, голубые глаза. На руке под мизинцем имеется небольшой нарост. Как отмечают поисковики, мужчина был одет только в нижнее белье.
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