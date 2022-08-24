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Общество24 августа 2022 9:06

В Прикамье выявили 515 новых заражений ковидом

Новые заболевшие - в 29 территориях края
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 24 августа – плюс 515 заражений коронавирусом. В числе новых заболевших 150 жителей региона старше 60 лет.

За два с половиной года пандемии общее число инфицированных в Прикамье достигло 382 699. С начала пандемии в Прикамье от последствий инфекции скончались 8 862 человека.

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